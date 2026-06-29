Caseros: Se realizó la 5ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante

El jueves 25 de junio se llevó adelante la 5ª Sesión Ordinaria del Decimoquinto Período Legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) habiéndose aprobado los siguientes puntos:

– Lectura y aprobación del acta N° 158, de la cuarta sesión ordinaria del décimo quinto período legislativo, de fecha 28 de mayo de 2026.

– Entrega de balance correspondiente al mes de abril de 2026.

– Por mayoría simple se aprobó la solicitud de actualización de monto de subsidio mensual, presentado la Asociación Civil Carnavales de Caseros, por un monto de hasta $2.160.000 mensuales desde el mes de Junio/2026.

– Por unanimidad se aprobó la solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social, por un monto de hasta $320.000 de Junio a Noviembre de 2026.

– Por unanimidad se aprobó la solicitud de continuidad de la ayuda económica otorgada mediante Res. Nº 45/26 DEM, presentado por el Área de Acción Social, por un monto de hasta $250.000 de Julio a Diciembre de 2026.

– La solicitud de suscripción de contrato de comodato respecto a un inmueble ubicado en el predio de la Planta Municipal de Tratamiento de Residuos por el plazo de tres años, presentado por el D.E.M, por unanimidad pasó a la Comisión de Legislación e Interpretación para su tratamiento.

– Se aprobó por unanimidad la solicitud de cambio de tallerista del “Taller de Ajedrez”, presentado por el Área de Deporte, quedando a cargo del Taller el Prof. Jonathan Pajares.

– Se aprobaron por unanimidad las actualizaciones de subsidios económicos destinados a cubrir parte de los gastos operativos de las Instituciones locales, presentado por el D.E.M, quedando los montos a partir de Junio/2026 de la siguiente manera:

– Grupo A: $215.000

– Grupo B: $160.000

– Grupo C: $110.000

– Hogar “Nicolás Mugherli”: $220.000

– Bomberos Voluntarios de Caseros: $645.000

– Club Juventud de Caseros: $2.300.000 (aprobado por mayoría simple)

Para mayores detalles de los distintos temas tratados y aprobados en la 5ª Sesión, los interesados pueden consultar las grabaciones de las transmisiones en vivo y/o acercarse de Lunes a Viernes de 8 a 12 horas a la Sala de Reuniones del Honorable Concejo Deliberante de Caseros.

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