Frío extremo: julio comenzará con temperaturas de hasta 12 °C por debajo de lo normal

El ingreso de una nueva masa de aire polar provocará un inicio de julio con temperaturas muy bajas y heladas generalizadas en gran parte de Argentina. Las anomalías térmicas podrían alcanzar hasta 12 °C por debajo de los valores habituales para la época.
El frío extremo marcará el comienzo de julio en gran parte de Argentina con el ingreso de una nueva masa de aire de origen polar que mantendrá temperaturas muy bajas y heladas de amplia cobertura. Los modelos meteorológicos anticipan que el invierno continuará mostrando condiciones rigurosas durante los primeros días del mes.
Según las proyecciones del modelo europeo ECMWF difundidas por Meteored, el aire frío quedará plenamente instalado sobre el centro y norte del país hacia el miércoles 2 de julio, provocando un nuevo descenso térmico luego de varios días con ambiente invernal.
Las previsiones indican que las anomalías térmicas negativas abarcarán prácticamente todo el territorio nacional, con registros que oscilarán entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales para comienzos de julio, reflejando la intensidad de esta irrupción polar.
Heladas intensas y temperaturas bajo cero
Durante las primeras horas de la jornada se esperan temperaturas cercanas a -2 °C en sectores de La Pampa y el norte de la Patagonia, alrededor de -1 °C en Córdoba y San Juan, mientras que ciudades como Rosario, Paraná y Buenos Aires podrían registrar mínimas próximas a 2 °C.
El aire frío también llegará al norte argentino. En Salta se prevén temperaturas cercanas a 2 °C, mientras que en Tucumán las mínimas rondarían los 7 °C.
Estas condiciones favorecerán heladas generalizadas en la región pampeana, Cuyo y buena parte del centro del país, con registros aún más bajos en áreas rurales debido al mayor enfriamiento nocturno.
Atención para el campo y el norte del país
El nuevo episodio de frío también demandará especial atención del sector agropecuario. Si bien los cultivos de invierno suelen tolerar este tipo de eventos, las producciones hortícolas, frutales y otras actividades sensibles deberán mantener medidas de protección frente a la persistencia de temperaturas bajo cero.
Uno de los aspectos más destacados será la amplia extensión territorial de la masa de aire polar, que abarcará desde la Patagonia hasta el norte argentino e incluso alcanzará Paraguay, Uruguay y sectores del sur de Brasil. En provincias del NOA y el NEA también se registrarán valores considerablemente inferiores a los habituales para esta época del año, indicó Meteored.
De mantenerse las actuales proyecciones, julio comenzará con un patrón plenamente invernal, caracterizado por temperaturas muy bajas y heladas generalizadas. La evolución posterior dependerá del desplazamiento de los sistemas de alta presión y del ingreso de nuevas perturbaciones atmosféricas, aunque el inicio del mes ya se perfila como uno de los más fríos de la temporada. Elonce