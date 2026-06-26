Instalarán gas natural en una escuela integral de Concepción del Uruguay

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura dió a conocer que se realizó la apertura de sobres correspondientes a la licitación pública para llevar adelante estos trabajos, que cuentan con un plazo de 90 días corridos. El acto administrativo tuvo lugar en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, donde se presentaron tres firmas oferentes: Schmidt Marcelo Fabián, Guerrero Guillermo Paul y Lopez Ricardo Asociación Simple, y Covi S.A.S.

La obra prevé la incorporación de una red de gas natural segura y eficiente, destinada a mejorar el funcionamiento de espacios fundamentales para las actividades educativas, de asistencia y formación laboral que se desarrollan en el establecimiento. Se trata de «una respuesta concreta a una necesidad de la comunidad educativa y permitirá mejorar el funcionamiento de espacios esenciales, como el comedor y los talleres de formación para los chicos», señaló el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, quién destacó la importancia de avanzar con este tipo de intervenciones.

Además, el funcionario remarcó que «la ejecución de trabajos en materia de infraestructura educativa forma parte de una planificación sostenida que se lleva adelante para hacer posibles instalaciones más seguras, inclusivas y adecuadas para los entrerrianos».

El establecimiento educativo brinda educación integral y cuenta con comedor escolar, taller de gastronomía y espacios de capacitación laboral, entre ellos carpintería. A partir del relevamiento técnico realizado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento Uruguay, se identificó la necesidad de incorporar el servicio de gas natural debido a las demandas específicas de la institución y al consumo generado por el actual sistema abastecido mediante gas envasado.

Además de optimizar recursos y reducir costos operativos, la nueva instalación mejorará las condiciones de funcionamiento y seguridad para toda la comunidad educativa y permitirá garantizar un suministro permanente de agua caliente para tareas de higiene y asistencia diaria de las y los estudiantes.