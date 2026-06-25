Quini 6: un apostador ganó más de $1.300 millones en La Segunda y en el Siempre Sale hubo 33 ganadores, cuatro son de Entre Ríos

Uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles dejó un nuevo millonario en el país. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.580 millones de pesos.
Este miércoles salió uno de los pozos millonarios del Quini 6 y dejó un nuevo millonario en el país. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.580 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 41-32-37-01-19-38. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.744.105.440.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 07-02-42-03-04-23. Hubo un ganador con todos los aciertos y se llevó $1.365.711.656,40. El ganador es oriundo de la provincia de La Pampa.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-30-09-35-43-11. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.854.504.416.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 25-37-10-42-06-33. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.649.253,09. Cuatro son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1373 ganadores y cada uno percibirá $145.666,42. Elonce