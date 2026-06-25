El peso promedio de faena de mayo promedió los 240 kilos

El peso promedio de faena de mayo quedó en 240 kilogramos. Se trata del registro mensual informado más elevado de las últimas décadas. El dato refleja un avance significativo en términos de eficiencia productiva y aprovechamiento del potencial de crecimiento de los animales.

En los primeros cinco meses de 2026, el peso promedio de la res bovina se ubicó en 236 kg (6 más por encima del promedio registrado en igual período de 2025). Y al comparar mayo de este año con el mismo mes del año anterior, el incremento alcanzó a 8 kilogramos por res, lo que consolida una tendencia que se observa desde fines del año pasado.

Detrás de esta mejora aparecen varios factores. Por un lado, la favorable relación entre el costo de la alimentación y el valor del kilogramo en pie generó incentivos para prolongar los ciclos productivos. A ello se suma un mayor alargamiento de la recría, etapa que permite incorporar kilos de manera más eficiente antes del ingreso a terminación.

Paralelamente, los corrales de engorde registran niveles récord de ocupación, lo que refleja disponibilidad de animales en proceso de terminación y una apuesta del sector por agregar peso antes de la venta.