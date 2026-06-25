Colón: Colisión entre moto y auto dejó un joven con lesiones graves

En horas de la noche de la vispera, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón tomó intervención en un siniestro vial ocurrido en la intersección de Ruta Ex 26 y Calle Primeros Colonos, de Colón.

Según se confirmó a Génesis24, por causas que se tratan de establecer una Motocicleta marca Yamaha YBR, conducida por un joven de 24 años de edad que circulaba por la mencionada ruta en sentido Norte a Sur, colisionó con un Automóvil marca Ford Fiesta, guiado por un hombre de 31 años, quien transitaba por la misma arteria en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte fue trasladado al nosocomio local, donde, tras ser examinado por los profesionales médicos, se determinó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en fractura de pierna y muñeca derecha.

Asimismo, se realizaron las actuaciones de rigor con intervención de personal de Policía Científica, mecánico policial y Sección Asuntos Judiciales, procediéndose a la retención preventiva del automóvil involucrado por carecer de documentación para transitar.

Roban una bicicleta y es rápidamente recuperada

Durante la noche del miércoles, personal policial de Jefatura Departamental Colón logró recuperar una Bicicleta que había sido denunciada como sustraída desde una vivienda ubicada sobre calle Evita de Colón.

La investigación se inició a raíz de la denuncia radicada por un joven de 24 años, quien informó la sustracción de una Bicicleta marca Fire Bird, tipo mountain bike, rodado 24, de color rojo con detalles negros.

A partir de tareas investigativas y del análisis de información y registros fotográficos, los efectivos lograron localizar el rodado en un domicilio situado en inmediaciones de Calle Berín. En el lugar, la persona que la tenía en su poder manifestó haberla adquirido previamente a un tercero.

Puestos los pormenores en conocimiento de la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el formal Secuestro de la bicicleta y su posterior restitución al damnificado, continuándose con las actuaciones correspondientes para el total esclarecimiento del hecho.

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