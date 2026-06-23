Tomó estado parlamentario un proyecto de ley de modernización digital para la administración pública 

La iniciativa legislativa promueve la despapelización de trámites y transparencia institucional. Al respecto, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, se refirió en Radio Diputados a la necesidad de adecuar los mecanismos gubernamentales a las demandas actuales de la sociedad.

El Poder Ejecutivo provincial es el autor de un proyecto de ley que establece las bases para la modernización digital integral dentro de las diferentes reparticiones estatales. La propuesta busca estructurar un marco normativo que agilice procesos administrativos a través de la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación. En diálogo con Radio Diputados, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, repasó los aspectos técnicos de la norma y destacó la necesidad de adecuar los mecanismos gubernamentales a las demandas actuales de la sociedad.

El texto de la iniciativa contempla la implementación obligatoria del sistema de gestión documental electrónica con un plazo de ejecución de veinticuatro meses para la digitalización total de los expedientes. La propuesta se centra en eliminar el uso del papel en las oficinas públicas, lo que reduce los costos operativos del Estado y garantiza la trazabilidad de los documentos de manera segura. El diseño del programa incluye además la capacitación permanente de los agentes públicos para asegurar un entorno organizacional óptimo frente a la transición hacia las nuevas herramientas virtuales.

En cuanto a los fundamentos centrales de la reforma, el funcionario provincial remarcó la importancia de situar al ciudadano por encima de las estructuras burocráticas tradicionales. Al respecto, el secretario expresó: “La provincia no puede gestionar con métodos del siglo pasado, por eso ordenamos el Estado con una metodología clara que aporte transparencia”.

Asimismo, el funcionario valoró el impacto de la normativa en el servicio civil y concluyó: “El objetivo central de este proyecto radica en construir instituciones eficaces que reduzcan a la mitad los tiempos de los trámites”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

