Mercado «3 de Febrero»: los oferentes expondrán sus proyectos ante la Comisión de Iniciativas Privadas

Se reunió el pasado jueves la Comisión Municipal de Iniciativas Privadas, con el fin de analizar las dos propuestas presentadas en el marco del llamado a licitación pública para la explotación comercial y puesta en valor del Mercado Municipal “3 de Febrero”.

La Comisión está integrada por los concejales Juan Martín Garay, Alejandro Dus, Karina Percara, María Isabel Sola, Gabriela Rodríguez y Pablo Presas, mientras que el Departamento Ejecutivo Municipal está representado por el secretario de Gobierno, Oscar Noir; el secretario de Hacienda, Fernando Picart; y el coordinador general de Planificación, Infraestructura, Servicios Sanitarios y Proyectos Estratégicos, René Bonato.

Durante la reunión se realizó el análisis preliminar de las ofertas presentadas y se dejó constancia de que ambos oferentes cumplieron con los requisitos establecidos por el pliego de bases y condiciones generales.

Asimismo, la Comisión consideró que la información suministrada resulta insuficiente para efectuar una evaluación completa, comparativa e integral de las propuestas. En consecuencia, consideró necesario requerir información adicional a cada oferente, así como habilitar una instancia de exposición ante la Comisión con el fin de evacuar dudas, solicitar precisiones, intercambiar consideraciones y contar con mayores elementos de juicio para elaborar el informe correspondiente. Es por eso que se resolvió citar a los oferentes, Bamonte e Hijos SA y Huang, Bin, para el martes 23 de junio.

Pasada esta instancia, se invitará a instituciones que hayan requerido o soliciten información sobre el proceso llevado adelante por la Comisión. De esta forma se busca garantizar transparencia, acceso a la información e intercambio institucional. En este marco, los aportes que realicen instituciones o actores de la comunidad tendrán carácter no vinculante y serán incorporados como elementos de análisis complementario.

La Comisión definió al 31 de julio como plazo tentativo para la finalización del proceso de evaluación y emisión del informe, sin perjuicio de las adecuaciones que pudieran resultar necesarias en función de la información complementaria requerida, las presentaciones de los oferentes, los informes técnicos y demás circunstancias.

Protección del patrimonio

El Mercado está comprendido en el inventario y régimen de protección patrimonial correspondiente, por lo cual se definió que cualquier intervención deberá ser previamente aprobada por el organismo de patrimonio de Entre Ríos, en base al proyecto que resulte seleccionado y con carácter previo a la ejecución de las intervenciones que así lo requieran. En tal sentido, se tiene presente la nota que el intendente, José Lauritto, envió a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

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