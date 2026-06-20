Tiempo en Entre Ríos: bajan las temperaturas y anuncian un fin de semana con frío extremo

Después de un viernes soleado, el SMN pronostica otra baja de temperaturas que se mantendrá hasta el jueves de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este sábado bajan las temperaturas mínimas en la provincia. En esa línea, se anuncia el ingreso de viento sur que provocará que las temperaturas oscilen entre los 5 y los 15 grados. Para el domingo Día del Padre, se pronostican 6 grados y cielo mayormente nublado.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 15 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada algo nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados. Allí también se prevé un sábado parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 15 grados. En estas localidades se pronostica un día parcialemente nublado. Ahora

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