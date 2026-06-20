Bajo el cielo de Urquiza: más de 500 niños prometieron lealtad a la Bandera Argentina

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, encabezó el acto protocolar y entregó la Declaración de Interés Legislativo a las autoridades del Palacio San José. Junto al diputado Silvio Gallay, acompañaron a las delegaciones escolares en la entrega de diplomas junto al veterano de Malvinas, Hugo Cayzac.

El histórico Palacio San José, Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, fue escenario este sábado del Acto Protocolar de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein. La simbólica ceremonia sirvió para que más de 500 estudiantes de cuarto grado de escuelas del departamento Uruguay y Concordia prestaran este importante juramento.

En el transcurso del acto, el presidente de la Cámara formalizó el respaldo institucional del cuerpo mediante la entrega de la Declaración de Interés Legislativo al director del palacio, Carlos Iriarte. La iniciativa legislativa, que impulsó el diputado Silvio Gallay, resaltó el valor de estas instancias institucionales que contribuyen al desarrollo de la ciudadanía y a consolidar el nexo entre historia, acervo patrimonial y educación.

El evento contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, presidentes comunales, delegaciones educativas y el director de la institución anfitriona, Carlos Iriarte. Junto al suboficial mayor de Infantería de Marina en retiro efectivo y veterano de la Guerra de Malvinas, Hugo Cayzac, el presidente, Gustavo Hein, y el diputado, Silvio Gallay, participaron de la entrega de certificados de promesa a estudiantes procedentes de diferentes escuelas rurales y urbanas.

La autoridad legislativa reflexionó sobre el sentido patriótico de la fecha en el acto institucional. Instó a las nuevas generaciones a honrar este compromiso, con el recordatorio de que la enseña patria representa la fuerza y el futuro del país por encima de cualquier división. “La bandera es símbolo de unidad y futuro”, sostuvo. A su vez invitó a “priorizar el sentido de pertenencia que nos contiene, por encima de las diferencias”.

Por su parte, el director del palacio, Carlos Iriarte, manifestó: “Este fue el hogar de Justo José de Urquiza, el entrerriano de cuya mano se organizó el Estado después de muchos años de lucha”, dijo. Y aseguró que realizar aquí la promesa permite que los estudiantes conecten con ese legado. “No es solo un acto protocolar, es un orgullo doble, pues estamos en la casa de quien trabajó para que todos los argentinos vivamos bajo un mismo cielo”.

La actividad fue organizada por el Palacio San José y contó con el acompañamiento del Consejo General de Educación (CGE), la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay (DDE) y la Microrregión Caminos del Palacio. El evento se desarrolló como un festival de carácter público, el cual integró las actividades protocolares con una agenda cultural y recreativa. La jornada contó con representaciones artísticas de música y danza a cargo de agrupaciones de la región, las cuales se complementaron con un paseo de artesanos locales y una variada oferta gastronómica.

Escuelas que participaron de la Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina:

Arroyo Molino

• Escuela Nº 102 Paula Albarracín De Sarmiento

Caseros

• Escuela Nº 20 María De Los Remedios Escalada De San Martín

• Escuela Nº 86 Corrientes

Colonia Caseros

• Escuela Nº 19 Leopardo Herrera

• Escuela Nº 54 Alcides D’Orbigny

• Escuela Privada Nº 78 Justo José de Urquiza

Colonia El Pantanoso

• Escuela Nº 69 Ramón Febre

Colonia Elía

• Escuela Nº 28 Presidente Hipólito Yrigoyen

Colonia General Urquiza

• Escuela Nº 14 Tres De Febrero Colonia

Colonia Los Ceibos

• Escuela Nº 29 Antonio Ruiz

Colonia San Ramón, San Cipriano

• Escuela Nº 78 Profesor Juan José Millán

Concordia

• Escuela Nº 17 Doctor Diógenes de Urquiza

Concepción del Uruguay (C Del Uruguay)

• Escuela Nº 85 Victoriano Montes

Herrera

• Escuela Nº 21 Alberto Larroque

• Escuela Nº 41 Juan Bautista Cabral

• Escuela Nº 108 La Virginia

Líbaros

• Escuela Nº 24 Onésimo Leguizamón

Pronunciamiento (Colonia Santa Teresita)

• Escuela Nº 40 Antártida Argentina

Rocamora

• Escuela Nº 23 Alejo Peyret

San Justo

• Escuela Nº 10 Dolores Costa de Urquiza

• Escuela Nº 11 — 18 De Octubre

• Escuela Nº 12 Rafael Obligado (Colonia Caseros San Justo)

Tres De Febrero

• Escuela Nº 89 Flor Del Ceibo

Villa Mantero

• Escuela Nº 8 Juan Pascual Pringles