Concepción del Uruguay: Falleció Héctor Ricardo Fabre “Cuyi” (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el día 19 de junio de 2026. Su esposa: CARINA MERNIES. Sus hijos: HECTOR, MARINA, RENE, EMANUEL, CINTIA, ORIANA, VALENTINA, LUCAS, VICTORIA Y ALEXIS. Su madre: OLGA NORA TESSORE. Sus hijos políticos: EMANUEL, ALEJANDRA, ALDO, BRANDON Y ARIEL. -SUS NIETOS, HERMANOS, HERMANOS POLÍTICOS, SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIARES participan con profundo dolor de su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio local ayer viernes a las 17,00 horas. –
“SE RUEGA UNA ORACION EN SU MEMORIA”
Casa de duelo: 11 DEL OESTE Bis 810.-Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 20 de junio de 2026.-
SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L, Alberdi 563.
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