Quini 6: 47 apostadores ganaron más de $7 millones en el Siempre Sale y cuatro son de Entre Ríos

El Quini 6 dejó pozos vacantes en sus principales modalidades, pero el Siempre Sale volvió a repartir importantes premios. En total, 47 apostadores ganaron más de $7 millones y cuatro de ellos son de Entre Ríos.
El Quini 6 volvió a quedar sin ganadores en sus principales pozos millonarios en el sorteo de este miércoles, aunque el siempre esperado “Siempre Sale” dejó como saldo 47 apostadores beneficiados con premios superiores a los 7 millones de pesos, entre los cuales se encuentran cuatro jugadores de Entre Ríos.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el acumulado para el próximo sorteo alcanzará una cifra récord, con un total de 8.200 millones de pesos en juego, lo que incrementa la expectativa de miles de apostadores en todo el país.
Los principales pozos, correspondientes al Tradicional, La Segunda y La Revancha, quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para la próxima edición del juego.
Pozos millonarios vacantes y acumulados históricos
En el sorteo Tradicional salieron los números 15-21-12-44-05-31, sin ganadores, por lo que el pozo de $2.250.681.476 pasó al próximo sorteo.
En La Segunda los números favorecidos fueron 04-30-36-22-25-16, también sin aciertos completos, acumulando un premio de $1.100.000.000. En tanto, en La Revancha aparecieron los números 37-23-08-22-06-16, quedando el pozo vacante con $3.009.575.228 en juego para el próximo domingo.
La ausencia de ganadores en las principales modalidades vuelve a generar un fuerte incremento en los pozos acumulados, consolidando al Quini 6 como uno de los juegos de azar más convocantes del país.
El Siempre Sale dejó 47 ganadores millonarios
En la modalidad Siempre Sale, donde se premia con seis, cinco o cuatro aciertos, los números favorecidos fueron 08-00-14-35-05-22. En este caso, 47 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno obtuvo un premio de $7.485.716,68.
Desde la organización confirmaron que cuatro de los ganadores son oriundos de Entre Ríos, lo que generó especial interés en la provincia por la distribución de los premios.
Premios del Pozo Extra y expectativas para el próximo sorteo
En el Pozo Extra se registraron 1046 ganadores, cada uno con un premio de $191.204,59, completando una jornada con múltiples beneficiarios a pesar de la ausencia de grandes ganadores en las modalidades principales.
Con los pozos acumulados y una cifra total en juego de $8.200 millones para el próximo sorteo, las expectativas vuelven a crecer entre los apostadores del país, que buscarán quedarse con alguno de los premios millonarios del tradicional juego de la Lotería de Santa Fe. (Elonce)