Encontraron muerto al joven entrerriano de 18 años que era buscado

Encontraron muerto al joven de 18 años que era buscado en Federación desde el fin de semana. Se trataba de Thiago Ocampo, cuya desaparición había generado una profunda preocupación en la comunidad y motivado una intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y fuerzas de seguridad. El hallazgo se produjo este lunes por la tarde en una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Las Magnolias y Roca.

La noticia provocó una profunda conmoción en la ciudad, donde familiares, amigos, vecinos y autoridades mantenían una intensa búsqueda desde la madrugada del sábado, cuando se perdió contacto con el joven.

El caso había generado una importante movilización comunitaria, con pedidos de colaboración difundidos en redes sociales y rastrillajes realizados tanto por las fuerzas de seguridad como por vecinos que se sumaron voluntariamente a la búsqueda.

Una búsqueda que movilizó a la comunidad

Desde que se denunció su desaparición, familiares y allegados de Thiago impulsaron distintas acciones para intentar obtener información sobre su paradero. Uno de los pedidos más reiterados fue dirigido a vecinos de distintos sectores de la ciudad para que revisaran las grabaciones de cámaras de seguridad domiciliarias que pudieran aportar datos sobre los movimientos del joven durante las horas previas a su desaparición.

La búsqueda se intensificó con el correr de los días y contó con la participación de efectivos policiales, personal especializado y numerosos vecinos que colaboraron de manera desinteresada, indicó 7Páginas.

La preocupación fue creciendo a medida que transcurrían las horas sin novedades sobre el paradero del joven, situación que mantuvo en vilo a toda la comunidad federaense.

Las últimas horas antes de la desaparición

De acuerdo con los datos recabados durante la investigación, Thiago había asistido a un local bailable ubicado en la zona céntrica de la ciudad durante la madrugada del sábado.

Según las primeras averiguaciones, al retirarse del establecimiento habría emprendido el recorrido a pie hacia un sector donde reside uno de sus amigos. A partir de ese momento se perdió todo contacto con el joven y comenzó una intensa búsqueda para intentar determinar qué había sucedido.

Durante los días posteriores, distintas hipótesis fueron analizadas por los investigadores, mientras se recopilaban testimonios y registros que permitieran reconstruir sus últimos movimientos.

El hallazgo y la intervención judicial

El desenlace se produjo pasadas las 16 de este lunes, cuando se localizó el cuerpo en el interior de una obra en construcción situada en la intersección de Las Magnolias y Roca.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo correspondiente y personal policial preservó el lugar para permitir el trabajo de las divisiones especializadas. También tomó intervención la Justicia, que dispuso una serie de medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las pericias y actuaciones judiciales serán fundamentales para determinar con precisión qué sucedió y establecer las causas del fallecimiento.

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