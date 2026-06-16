Dpto. Colón: Uruguayense protagonizó un choque donde una joven resultó con lesiones graves

En horas de la mañana de este martes, se registró un siniestro vial sobre el trazado de la ex Ruta 26, arteria que se convirtió en escenario de una colisión entre dos rodados y en donde una mujer resultó con lesiones de gravedad.

Según se confirmó a Génesis24, por causas que se tratan de establecer mediante las pericias de rigor, impactaron, un utilitario marca Fiat Fiorino y una motocicleta Gilera Smash de 110 cc.

El primer rodado era conducido por un ciudadano de 46 años de edad, con domicilio legal en la ciudad de Concepción del Uruguay; en tanto, en el vehículo de menor porte se desplazaba una joven de 29 años, radicada en la localidad de San José.

Como consecuencia del fuerte impacto, la tripulante del motovehículo debió ser trasladada al nosocomio de la localidad de San José.

Una vez ingresada al centro asistencial, el cuerpo médico constató que la damnificada presentaba lesiones de carácter grave, precisando que sufrió una fractura de tibia y peroné en una de sus extremidades, además de múltiples escoriaciones y politraumatismos.

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