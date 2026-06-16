Concepción del Uruguay: Hubo allanamientos y detenidos en relación a hecho con disparos de arma de fuego en la vía pública

En un rápido y efectivo avance de la investigación coordinada por la Fiscalía N° 1 a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, la Jefatura Departamental Uruguay logró poner a disposición de la Justicia a los tres sospechosos de un grave ataque con arma de fuego ocurrido el pasado viernes, en el cual un joven de 29 años resultó herido.

Según se confirmó a Génesis24, durante la tarde de ayer lunes, personal de Comisaría Tercera, Investigaciones y Policía Científica realizaron tres allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1.

Como resultado de estos operativos, se logró la detención de un joven de 22 años. Asimismo, en los diferentes domicilios registrados se procedió al secuestro de 13 cartuchos calibre .32 sin percutar y se logró localizar y secuestrar el automóvil Renault Kwid en el que se habrían movilizado los involucrados al momento del hecho.

Tras el fuerte despliegue policial y a con conocimiento que los uniformados cercaban sus posibles rutas de escape, la presión investigativa dio frutos a la medianoche de este martes.

Los dos partícipes que restaban localizar, dos jóvenes de 19 y 25 años de edad, se presentaron de forma voluntaria, el personal de la División Investigaciones, previa comunicación con las autoridades judiciales, procedió a la inmediata detención de ambos.

Con este procedimiento, los tres detenidos en la causa por tentativa de homicidio ya se encuentran formalmente alojados en la Alcaidía de la Comisaría Primera a disposición de la magistratura interviniente.

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