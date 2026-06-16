Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto sospechado de ser el autor de reciente robo

El sospechoso, de 34 años, era buscado por el delito de robo ocurrido el pasado sábado.

La investigación se inició a raíz de un hecho delictivo registrado el pasado sábado, Mediante las tareas investigativas preliminares, las autoridades lograron individualizar al presunto autor y su vivienda, ubicada en las inmediaciones de calles Artusi y 25 del Oeste.

Según se confirmó a Génesis24, con la orden del Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero, el personal de Comisaría Tercera y la División Investigaciones ejecutó un allanamiento en dicho inmueble el domingo por la tarde. Si bien el sospechoso no se encontraba en el lugar, el operativo arrojó resultado positivo al lograrse el secuestro de prendas de vestir que coincidían con las utilizadas al momento de cometer el ilícito.

Finalmente, alrededor de las 08:00 horas de este martes, efectivos de Comisaría Segunda irrumpieron en la misma propiedad en cumplimiento del mandamiento de detención. En el lugar, los uniformados, dieron inmediata aprehensión del hombre de 34 años.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Jefatura y quedó formalmente alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera, a disposición de la magistratura y la Fiscalía interviniente.

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