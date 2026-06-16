Colón: Un hombre murió apuñalado y detuvieron a la principal sospechosa, una joven de 21 años

La víctima falleció durante una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital San Benjamín de Colón. La lesión había comprometido el pericardio y su estado era crítico. Investigan las circunstancias del hecho.
Murió el hombre que había sido herido de una puñalada en una zona vital en la ciudad de Colón, luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital San Benjamín. La víctima falleció durante la noche de este lunes mientras era sometida a una cirugía de urgencia debido a la gravedad de la lesión sufrida.
Según trascendió, la herida provocada con un elemento cortante había afectado el pericardio, la membrana que rodea al corazón, una zona extremadamente delicada cuyo compromiso pone en riesgo la vida de manera inmediata.
Pese al trabajo desplegado por el equipo médico, los profesionales no lograron estabilizar al paciente y finalmente se produjo su fallecimiento en el quirófano.
La herida comprometió una zona vital
De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hombre había ingresado al nosocomio colonense con una grave herida punzocortante que comprometía órganos vitales.
La situación obligó a una rápida intervención de los cirujanos, quienes intentaron reparar las lesiones y evitar mayores complicaciones.
Sin embargo, la profundidad de la herida y el daño ocasionado en una región cercana al corazón hicieron imposible revertir el cuadro clínico.
SE ESCLARECE EL HOMICIDIO Y CONCRETA LA APREHENSIÓN DE LA SOSPECHOSA
A partir de las primeras diligencias investigativas, se estableció que el hecho se habría producido en inmediaciones de calle Tucumán al 1300, surgiendo como principal sospechosa una mujer de 21 años, expareja de la víctima.
En ese contexto, se llevaron adelante rastrillajes en las cercanías del domicilio de la sindicada, procedimiento que permitió el secuestro de un cuchillo con aparentes restos hemáticos y un par de zapatillas, elementos que serán incorporados a la investigación y sometidos a las pericias correspondientes.
Asimismo, tras una intensa labor de búsqueda, la mujer fue localizada en una vivienda situada en inmediaciones de calle 9 de Mayo al 200 y, por disposición de la Unidad Fiscal de turno, quedó aprehendida y alojada en dependencia policial, donde permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente.
La investigación continúa con el desarrollo de diversas medidas tendientes a esclarecer la mecánica del hecho y reunir la totalidad de los elementos probatorios de la causa.
Elonce – Génesis24