Salud promueve la consulta temprana de revisión de lesiones para prevenir el cáncer de piel

Este tipo de cáncer se forma en los tejidos de la piel y puede deberse a diversos factores que comprenden desde lunares que presentan ciertas características (lesión asimétrica de bordes irregulares, con diversidad de colores y evolutivo incluso con la presencia de ardor y enrojecimiento) hasta las quemaduras solares reiteradas o la exposición a radiación UV a largo plazo sin protección.

La jefa del Servicio de Dermatología del hospital San Martín de Paraná, Marcela Orduna, señaló: «Los factores de riesgo son la piel y ojos claros, así como el pelo rubio o pelirrojo, porque corresponden a los fototipos más sensibles a la radiación ultravioleta. También influyen la presencia de quemaduras solares graves, ya que el daño es acumulativo; la aparición de lunares atípicos o en mayor cantidad; y los antecedentes familiares, así como otras enfermedades de base». Finalmente, agregó que «existen factores predisponentes que se suman a lo largo de la vida diaria, como la realización de trabajos al aire libre o la utilización de camas solares».

Por su parte, la integrante del servicio, Lorena Ramos, explicó la regla básica del autocuidado, el ABCDE del lunar: «Vemos si la lesión es «Asimétrica», tiene «Bordes» irregulares, presenta más de dos «Colores», tiene un «Diámetro» mayor a 6mm y la «Evolución» con el tiempo o bien si presenta ardor, enrojecimiento o sangrado». Y agregó: «Siempre recomendamos colocarse protección solar y renovarla cada dos horas, incluso en días nublados; utilizar sombreros de ala ancha, anteojos de sol y prendas con protección UV».

Además, se debe evitar permanecer al sol entre las 10 y las 16 horas, la exposición solar directa en menores de un año, así como las quemaduras y la exposición acumulativa a los rayos solares durante la infancia y la adolescencia, ya que son los factores que generan mayor impacto.

Finalmente, desde el Servicio coincidieron en la importancia de realizarse un control anual donde se evalúa todo el cuerpo con un dermatoscopio para revisar si existe alguna lesión sospechosa de malignidad.

Datos relevantes

Desde el Servicio se indicó que el 52 por ciento de los casos de esta patología se relacionan con la exposición a la radiación ultravioleta, aunque también intervienen factores genéticos y ambientales.

En cuanto a la presencia de melanoma (que se manifiesta por la aparición de una pequeña área pigmentada sobre la piel sana o por la modificación del tamaño o del color de un lunar), se referenció que es el cáncer más importante de prevenir porque pone en riesgo la vida y aumenta su aparición a partir de los 50 años.