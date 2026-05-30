Colón: Detuvieron a sujeto que habría provocado el incendio de una vivienda

En horas de la tarde, personal policial de Jefatura Departamental Colón intervino ante un principio de incendio registrado en una vivienda situada en calle Bolívar al 50 de la ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, a partir del trabajo investigativo inicial y del análisis de registros fílmicos de la zona, se logró orientar la pesquisa hacia un hombre de 35 años que habría tenido participación en el hecho, quien fue visto en las inmediaciones poco antes de iniciarse el foco ígneo.

Con el avance de las diligencias, los efectivos lograron establecer la presunta autoría del investigado, a quien, luego de las averiguaciones realizadas, se lo ubicó en el interior de una vivienda cercana al inmueble afectado, a la cual habría ingresado tras forzar una de sus aberturas. En dicho lugar se constataron además indicios compatibles con la posible comisión del hecho, los cuales fueron incorporados a la investigación.

Informada la Fiscalía de turno, se dispuso la aprehensión del masculino por el delito de Incendio Doloso en Flagrancia, quedando alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

RECUPERAN CARRITO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO

En la jornada de hoy, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón logró recuperar un carrito de carga que había sido denunciado como sustraído desde un terreno cerrado ubicado en inmediaciones de Pasaje 379 y Bv. Ferrari de esta ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, tras tomarse conocimiento del hecho, se llevaron adelante recorridas y tareas investigativas orientadas a dar con el elemento, lográndose su localización en la vía pública, más precisamente en inmediaciones de Calles Lantelme y Reibel de esa localidad.

Informada la situación a la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el formal Secuestro del carrito y su posterior restitución al propietario, continuándose con las actuaciones de rigor para el esclarecimiento del ilícito.

SECUESTRO DE MOTOVEHÍCULO CON IRREGULARIDADES EN PUEBLO CAZES

Esta madrugada, durante recorridas preventivas realizadas en la zona rural de Pueblo Cazes, personal de Subcomisaría La Clarita localizó una Motocicleta abandonada a un costado de un camino vecinal. Al efectuar las primeras verificaciones, se constató que el rodado carecía de dominio colocado y presentaba características que motivaron una inspección más exhaustiva.

Según se confirmó a Génesis24, tras las consultas efectuadas mediante los sistemas registrales correspondientes, se estableció que se trataba de una Motocicleta marca Guerrero GXR 200 Tundra, la cual presentaba modificaciones estéticas y alteraciones en su estructura original, observándose cortes y soldaduras en el cuadro.

Informada la Unidad Fiscal en turno sobre la situación, se dispuso el formal secuestro del rodado a fin de determinar fehacientemente su Procedencia y Propiedad.

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