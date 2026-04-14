La ONG Entre Ríos sin Corrupción advirtió que se desmanteló el cuerpo de auditores del Tribunal de Cuentas

Entre Ríos sin Corrupción solicitó informes al Tribunal de Cuentas y pidió suspender la vigencia de la Acordada N° 343/2026.

La ONG ha presentado un pedido formal de acceso a la información pública ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en relación a la Acordada N° 343 dictada el pasado 5 de febrero de 2026.

“Dicha acordada introduce una modificación estructural de significativa relevancia en el sistema de control de la hacienda pública provincial, disponiendo, entre otros aspectos, la supresión del Cuerpo de Auditoría dependiente del Tribunal de Cuentas en su conjunto y la redistribución de sus profesionales en las distintas Vocalías del organismo”, destacó Entre Ríos sin Corrupción.

En función de los antecedentes analizados, esa organización manifestó su preocupación respecto de las posibles consecuencias institucionales de dicha reforma, entre ellas:

-La pérdida de independencia técnica en las tareas de auditoría.

-La eliminación de una estructura especializada con funciones específicas de control.

-La ausencia de previsión expresa de funciones clave que anteriormente desempeñaba el Cuerpo de Auditoría.

-La eventual afectación en la calidad, uniformidad y eficacia del control de los recursos públicos.

“Consideramos imprescindible que los procesos de cambio en el máximo órgano de control provincial se desarrollen con plena transparencia frente a la ciudadanía. Recordamos que varios de los informes que dieron origen a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal que determinaron la posterior condena del exgobernador Sergio Urribarri, provienen del cuerpo de auditores hoy desintegrado”, destacó Entre Ríos sin Corrupción.

“Asimismo, la sociedad entrerriana no olvida el recorte de funciones que sufrió el Tribunal de Cuentas en la década del 90, cuando se intentó avanzar en investigaciones sobre la Legislatura en causas de corrupción. En coherencia con ese compromiso, destacamos que hace poco más de tres años nuestra organización presentó un recurso de revocatoria ante el gobernador por procesos de selección que consideramos carentes de transparencia, a partir de los cuales se designaron funcionarios que hoy utilizan las facultades otorgadas para modifi car las estructuras de control”, señalaron desde Entre Ríos sin Corrupción..

“Reafirmamos nuestra convicción de que toda reforma institucional debe garantizar la independencia y la confianza pública en los organismos encargados de velar por la rendición de cuentas”, destacaron.

En este contexto, y en ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública, solicitaron:

1) Copia certificada de todos los expedientes, informes y dictámenes que fundamentaron la aprobación de la Acordada N° 343.

2) Información detallada sobre la situación de revista del personal del organismo, en particular aquellos que se desempeñan con carácter interino.

3) Se disponga la suspensión de la vigencia de la Acordada N° 343 del 5.2.2026 hasta tanto sea proporcionada la información requerida.

“Desde Entre Ríos Sin Corrupción reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los órganos de control y el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública clara, completa y oportuna”.

Análisis crítico de Entre Ríos sin Corrupción de la Acordada 343