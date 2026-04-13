Emitieron una alerta amarilla por tormentas para este martes y miércoles en Entre Ríos

Según el reporte oficial, el área será alcanzada por lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas fundamentalmente por precipitaciones abundantes y persistentes. Se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento que superarán los 80 km/h y ocasional caída de granizo. Las zonas afectadas por esta alerta este martes serán Feliciano, La Paz, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Concordia, Villaguay, Paraná y Nogoyá.

En tanto, el día miércoles, el fenómeno abarcará los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Ante esta situación se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.