lunes 13 abril 2026

Emitieron una alerta amarilla por tormentas para este martes y miércoles en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que rige para algunos departamentos para este martes y miércoles. Desde la Dirección de Defensa Civil de la provincia se pide a la población tomar los recaudos necesarios ante la previsión de lluvias persistentes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Según el reporte oficial, el área será alcanzada por lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas fundamentalmente por precipitaciones abundantes y persistentes. Se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento que superarán los 80 km/h y ocasional caída de granizo. Las zonas afectadas por esta alerta este martes serán Feliciano, La Paz, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Concordia, Villaguay, Paraná y Nogoyá.

En tanto, el día miércoles, el fenómeno abarcará los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Ante esta situación se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991