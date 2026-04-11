Un niño sufrió graves heridas tras caer desde balcón en Gualeguaychú. Fue derivado a Paraná

El hecho ocurrió durante la noche del viernes, cuando dos menores se encontraban jugando y, cayeron desde una losa tras trepar una reja. Uno fue derivado a Paraná por lesiones graves.
Dos niños resultaron heridos tras caer desde balcón en Gualeguaychú, fue el resultado de un grave accidente ocurrido el viernes por la noche, alrededor de las 20. Dos menores de 12 y 13 años ingresaron al hospital tras precipitarse desde un balcón en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Tropas e Irazusta, en la ciudad de Gualeguaychú.
De acuerdo a la información policial, el hecho fue advertido por personal de Comisaría Octava a partir del ingreso de los menores al Hospital Centenario. Según los datos recabados, ambos se encontraban jugando junto a otros niños en la vivienda de una mujer, cuando decidieron trepar por la reja de una ventana hacia una losa.
Desde ese sector, por causas que se investigan, los menores cayeron hacia un patio interno, lo que derivó en lesiones de distinta consideración para ambos.
Estado de salud y traslado
Uno de los niños sufrió heridas de gravedad, entre ellas, fractura del seno frontal con compromiso de tabla interna y externa, además de una fractura expuesta de radio y cúbito con desplazamiento. Debido a la complejidad de su cuadro, fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná para una mejor atención médica.
Por su parte, el otro menor presentó lesiones leves y permaneció internado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, bajo observación médica.
En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica junto a un médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente.
Investigación en curso
La causa quedó en manos del fiscal auxiliar en turno, quien dispuso una serie de diligencias para avanzar en la investigación del hecho. Las actuaciones buscan esclarecer cómo ocurrió la caída y si existieron responsabilidades adicionales en el entorno donde se produjo el episodio.
El caso generó preocupación en la comunidad, dado que se trató de un accidente doméstico que involucró a menores de edad en un contexto de juego, lo que pone nuevamente en agenda la importancia de reforzar medidas de seguridad en viviendas. Elonce