Concepción del Uruguay: Comenzó una obra clave para el Hospital Urquiza

Este jueves se firmó el contrato que puso en marcha la construcción de un nuevo espacio destinado a los servicios de Oncología y Hemoterapia. Este proyecto busca dar respuesta al crecimiento exponencial de la demanda, que hoy alcanza las 80 prestaciones mensuales.

La obra solucionará deficiencias históricas, incluyendo: la instalación de una Cabina de Seguridad Biológica adecuada para la manipulación segura de drogas citostáticas; la expansión de la capacidad de atención en Hemoterapia para mejorar el confort de pacientes y profesionales y la creación de infraestructura sanitaria exclusiva para el sector.

La inversión es de $630.805.284,59 y es financiada por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y ejecutado por la empresa JCB Construcciones S.A. con un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Actualmente, la obra se encuentra en su etapa inicial, con trabajos preliminares que incluyen el cercado del predio, la instalación del obrador, tareas de demolición y la ejecución de fundaciones.

La incorporación de este nuevo sector permitirá fortalecer la infraestructura hospitalaria y La intervención contempla la construcción de 270 metros cuadrados cubiertos, donde se dispondrán consultorios, sala de aplicación, depósitos y áreas técnicas.

Como obra complementaria al sistema de salud, CAFESG también financia con un presupuesto de $250.736.396,32, una obra en el Centro de Salud Provincial «Dr. Bartolomé Giacomotti».

Los trabajos consisten en la creación de nuevas áreas administrativas y depósitos hacia el sector este del edificio. Esta intervención permitirá liberar espacios que actualmente funcionan como oficinas para recuperar consultorios médicos, optimizando la capacidad operativa del centro ante la creciente demanda local.