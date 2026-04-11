Concepción del Uruguay: Colisión culminó con una joven lesionada y ambos vehículos secuestrados

Según se confirmó a Génesis24, en la madrugada de este sábado, se registró un siniestro vial en la intersección de calles Ereño y 21 de Noviembre, que dejó como saldo una joven lesionada y la retención de los dos rodados involucrados debido a irregularidades en su documentación. El hecho ocurrió alrededor de las 01:10 horas.

Según el reporte del Comando Radioeléctrico, un automóvil Ford Focus, conducido por un hombre de 44 años que circulaba por calle 21 de Noviembre, colisionó con una motocicleta Honda CB190 que se desplazaba por calle Ereño.

En el motovehículo viajaban un joven de 25 años y una mujer de 27 años, quienes producto del impacto cayeron a la cinta asfáltica.

Ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al nosocomio local para su atención médica. Tras la evaluación de los profesionales, se confirmó que la joven acompañante sufrió lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, encargado de realizar las pericias accidentológicas para determinar las responsabilidades del choque.

Al momento de solicitar la documentación de rigor, los efectivos constataron infracciones en ambas partes: el conductor del automóvil circulaba con carnet pero sin la documentación del rodado, mientras que el motociclista carecía de toda documentación que acreditara la propiedad o habilitación del vehículo.

Ante esta situación, se dio intervención al personal de Tránsito Municipal, quienes procedieron a la retención preventiva de ambos vehículos.

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