Concepción del Uruguay: Circulaba sin seguro obligatorio y terminó detenido por agredir a la policía

Un hombre de 37 años terminó alojado en la Alcaidía policial esta madrugada, luego de protagonizar un violento incidente con efectivos de seguridad y agentes de tránsito en la zona de las vías del ferrocarril.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se inició alrededor de las 04:10 horas en la intersección de calle 25 de Mayo y las vías, cuando personal del Comando Radioeléctrico interceptó un automóvil Volkswagen Bora de color gris. Al realizar el control de documentación, se constató que el vehículo carecía de seguro obligatorio, por lo que se solicitó la presencia de personal de Tránsito Municipal para proceder al secuestro del rodado.

Al notar que su vehículo sería retenido, el conductor comenzó a mostrar una actitud hostil, profiriendo insultos y amenazas directas hacia los uniformados y personal de Transito Municipal. Si bien en un primer momento se retiró del lugar, minutos más tarde regresó con la intención de recuperar el automóvil por la fuerza, resistiéndose físicamente al accionar los presentes.

Ante la escalada de violencia y la negativa a deponer su actitud, los efectivos procedieron a su reducción y aprehensión inmediata.

El individuo fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado por infracción a los artículos 41 y 43 de la Ley Contravencional N.º 3815.

Además de la causa contravencional, uno de los funcionarios policiales radicó una denuncia penal por amenazas contra el detenido, debido a la gravedad de las intimidaciones manifestadas durante el operativo.

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