En Entre Ríos se perdieron 800 empresas y 6400 puestos de trabajo en dos años

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, Entre Ríos atravesó un fuerte deterioro de su mercado de trabajo formal: se perdieron 868 empleadores con trabajadores registrados (-5%), al pasar de 17.405 a 16.537, y se destruyeron 6.416 puestos de trabajo registrados (-2,3%), cayendo de 281.045 a 274.629 trabajadores, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por CEPA .

El retroceso empresario se concentró en sectores clave del entramado productivo: Comercio fue el más afectado en términos absolutos con 231 empleadores menos, seguido por la industria manufacturera (-105) y el transporte y almacenamiento (-101), mientras que los servicios profesionales, la actividad agropecuaria, el turismo y la construcción acumularon en conjunto 317 empleadores menos. En términos relativos, el golpe más duro se dio en servicios artísticos, culturales y deportivos (-18,3%), construcción (-12,4%) y servicios de organizaciones extraterritoriales (-12,0%).

Del lado del empleo, la caída estuvo fuertemente explicada por la construcción (-3.207), transporte y almacenamiento (-664) e industria manufacturera (-649); aunque algunos sectores mostraron aumentos puntuales —como el agro (+966) y comercio (+754)— no lograron compensar el derrumbe general. En términos porcentuales, la pérdida de empleo fue especialmente severa en construcción (-38,2%), administración pública (-37%) y servicios inmobiliarios (-18,7%).

El análisis por tamaño de empresa revela un dato clave: el 98,2% de los puestos perdidos (6.301 empleos) se concentró en empleadores de hasta 500 trabajadores, que además explican prácticamente toda la desaparición de firmas (-872 empleadores, -5,03%), mientras que las grandes empresas crecieron levemente en cantidad (+4 empleadores) y casi no redujeron personal (-115 puestos, -0,1%).

El informe expone así un escenario crítico: menos empresas, menos empleo y una crisis que golpea con especial dureza a las pymes, debilitando el tejido productivo y el trabajo formal en Entre Ríos, publicó APF.