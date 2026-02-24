El Gobierno abrió la negociación salarial y la conducción sindical cerró el diálogo

El encuentro fue encabezado por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca y la secretaria de Hacienda, Mariela Volpe, junto a representantes gremiales.

Durante la reunión, el Ejecutivo presentó una propuesta salarial como punto de partida para la discusión en el ámbito paritario del que participaron representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

En el transcurso del encuentro, el gremio mayoritario comunicó su declaración en estado de beligerancia sindical y dio por finalizado el diálogo en esta instancia.

En ese marco, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, expresó: «El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso».

El Gobierno provincial dejó constancia de la propuesta presentada en el ámbito formal de negociación.