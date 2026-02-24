Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró un cargamento millonario de cigarrillos de contrabando

La mercadería pretendía ser cruzada ilegalmente hacia Uruguay. Se aprehendió a cuatro hombres y se secuestraron una lancha y una camioneta.

La Prefectura Naval Argentina decomisó un cargamento millonario de casi mil cartones de cigarrillos de contrabando, durante un operativo llevado a cabo en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió en inmediaciones del camping “Banco Pelay”, a la altura del kilómetro 187, margen derecha del Río Uruguay. Allí, efectivos de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay y de la Prefectura Concepción del Uruguay que realizaban tareas investigativas a partir de información que daba cuenta de la posible comisión de un delito, detectaron una camioneta estacionada en proximidades a la costa y observaron a varias personas manipulando bultos que eran trasladados hacia una embarcación amarrada sobre la costa.

Entendiendo que podrían encontrarse ante un hecho ilícito, los integrantes de la Autoridad Marítima nacional procedieron a la inmediata aprehensión de cuatro hombres, sin que se registrara resistencia.

Tras asegurar el perímetro y realizar las actuaciones correspondientes, se efectuó la apertura y contabilización formal de la mercadería, constatándose la existencia de veinte cajas, de industria paraguaya, que contenían un total de 999 cartones de cigarrillos, con un aforo estimado en 26 millones de pesos.

Asimismo, se secuestraron una camioneta, una lancha, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, ascendiendo el valor total de lo incautado a 55.272.000 pesos.

Intervino en la causa el Juez Federal Subrogante Dr. Hernán Sergio Viri, a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Secretaría en lo Criminal y Correccional N°2 del Dr. Lucas Claret, quien ordenó el secuestro de la mercadería y de los elementos vinculados a la maniobra.

