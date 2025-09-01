Un pastor, a cargo de la formación «espiritual» de la Policía de Entre Ríos

El pastor Miguel Kecher, de la Misión Iglesia Evangélica Pentecostal, fue contratado por la Policía de Entre Ríos para que brinde charlas «de índole espiritual» en todas las dependencias de la fuerza, aunque la participación de cada uniformado será «optativa y voluntaria».No sólo Kecher estará en esa tarea.

La fuerza indicó que “en el transcurso de los próximos días se recibirán visitas de los pastores de la Iglesia Evangélica Pentecostal, a cargo del pastor Miguel Kecher. El propósito de dichas visitas es brindar una charla de índole espiritual”, dice un radio grama firmado por Adalberto José Menescardi, director general de Personal de la Policía de Entre Ríos.

En setiembre de 2023, cuando Sebastián Etchevehere y Javier Milei eran candidatos, uno a gobernador de Entre Ríos, el otro a presidente de la Argentina, el pastor Kercher se subió a un púlpito y dijo: “Yo creo que Dios le ha dado una gran oportunidad a Argentina de cambio”, inició su rezo Kecher ante unas 500 personas, entre las que estaba Etchevehere como invitado especial.

“Argentina ha sido sembrada con el Evangelio. Argentina tiene que recibir un cambio. Argentina va a recibir la bendición de Dios y yo lo creo. Acá en la Iglesia hubo visiones, Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas”, manifestó Kecher. Luego recordó: “Ustedes saben, hermanos, cuando Dios me reveló que venían las inmigraciones al mundo. Vinieron. Ustedes saben, cuando Dios me reveló que iba a venir lo que se llama, esto que mató a tantas personas y Dios me lo mostró. Y lo anunciamos. Y ahora, en el grupo de Intercesores, Dios dijo: ‘cuando vengan estos políticos, Milei va a poner abajo de la tierra de Argentina un misil que va a conmover todo, pero después se va a pacificar todo’”.

Posteriormente, el Pastor señaló a Etchevehere y advirtió: “Si a ellos les toca, espero que ese misil reviente y que mejore toda Argentina. Dios sabrá”.

En el momento de orar, Kecher dio gracias a Dios “por estos hombres que están haciendo política y que en algún momento pueden llegar a representarnos, para que ellos puedan ejercer bien su tarea, su función y su labor en el lugar que les toque”. Después, bendijo a los presentes y expresó que “si gana Milei, necesita un mentor que le diga un montón de cosas que nosotros estamos viendo que debe transformar” y exclamó: “Entonces, ¡ven a la Gloria! Amén”.

Entre Ríos Ahora