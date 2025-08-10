Concepción del Uruguay: Colisión dejó un joven motociclista lesionado

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial ocurrido pasada la medianoche en la intersección de 8 de Junio y 14 de Julio dejó a un motociclista de 20 años con lesiones leves. El siniestro involucró un automóvil y una motocicleta.

El incidente se registró a las 00:30 horas. Un automóvil Jeep de color blanco, conducido por una mujer de 29 años, circulaba por calle 8 de Junio en dirección este.

Por su parte, una motocicleta Keller 110cc de color rojo y sin dominio colocado se desplazaba por calle 14 de Julio en sentido norte, manejada por un joven de 20 años.

Tras la colisión, el conductor del motovehículo fue trasladado por una ambulancia al hospital local para recibir atención médica. El médico de policía de turno informó posteriormente que las lesiones del joven eran de carácter leve.

