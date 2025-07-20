Concepción del Uruguay: Falleció Rubén Francisco Arlettaz (Q.E.P.D.)
FALLECIÓ EN CIUDAD EL 19 DE JULIO SEL 2025, SU ESPOSA: MÓNICA del CARMEN RODRÍGUEZ, SUS HIJOS: MARISA DANIELA, CARLOS MARCELO, ADRIAN RUBÉN Y DIEGO SEBASTIÁN ARLETTAZ, SU HIJO POLÍTICO: CARLOS RAMÓN GARCÍA, SUS NIETOS: MICAELA ANASTACIA, ABRIL GUADALUPE, ANA PAULA, EMILIA Y FRANCISCA Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO LOCAL EL 20 DE JULIO DEL 2025 , A LAS 11 HORAS, CASA DE DUELO: BARRIO LA RURAL MZ- B- DTO. 26, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))