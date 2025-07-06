Concepción del Uruguay: Falleció Eduardo Francisco Almada (Q.E.P.D.)

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 05 DE JULIO DEL 2025, SUS HIJOS: CARLOS, JORGE, JOSE, GUSTAVO Y GRACIELA, SUS HIJOS POLÍTICOS. JULIANA, ALEJANDRA, VIVI, MARÍA Y JAVIER, SUS NIETOS: NAIARA Y NAIRA, RICARDO, JENIFER Y JONATHAN, FRANCISCO Y LELILA, BRAIAN, DILAN Y MELANIE, SUS BISNIETOS Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON CREMADOS, CASA DE DUELO HENRY 1049, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE- TEL 3442-310046.-.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))