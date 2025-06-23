Concepción del Uruguay: Falleció Diego José Moreyra «José» (Q.E.P.D.)

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 22 DE JUNIO DEL 2025, SU ESPOSA: ELDA MALDONADO, SUS HIJOS: SILVIA, MABEL, GABRIEL Y ALEJANDRA MALDONADO, SUS HIJOS POLÍTICOS: LUIS MORABES, JORGE ALBEYRA, FERNANDO SATTO Y PAMELA CHESSINI, SUS NIETOS, BISNIETOS, Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERÁN CREMADOS EL 23 DE JUNIO DEL 2025, A LAS 14,30 HORAS, CASA DE DUELO DR CLARK 679, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE TEL 03442-440263.-
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