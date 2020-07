En el club Defensores de Pronunciamiento de a poco de a poco el éxtasis se fue transformando en incertidumbre. Es que el Azulgrana tenía como punto más importante en el horizonte enfrentar a River Plate, ni más ni menos, por la Copa Argentina, pero esa chance se opacó cada vez más debido a la pandemia de Coronavirus que sacude al mundo entero y obligó a parar durante bastante tiempo la actividad deportiva en el planeta entero.

En este marco, la mayoría de los integrantes del plantel tenían vínculo laboral hasta el pasado 30 de junio, lo mismo sucedió con el cuerpo técnico encabezado por Hernán Orcellet y hoy todo es incertidumbre, pues en caso de disputarse el partido frente al Millonario, el Depro jugarán con juveniles.

“Le pasó a un porcentaje muy alto de jugadores y técnico en el ascenso”, indicó Orcellet en charla con Uno Entre Ríos. “La diferencia entre el ascenso y Primera División es que, generalmente en Primera los clubes tienen contratos superiores al año. En cambio en el ascenso generalmente se hacen contratos anuales. Le pasó a muchos clubes como le pasa a Depro que se finalizaron esos contratos vigentes el 30 de junio”, agregó.

Y siguió: “Hoy quizás tenga Depro uno o dos contratos vigentes que están con anterioridad. Tampoco el club puede salir hacer contrataciones, armar un plantel, y reforzarlo si no hay competencias. Es lógico que hoy el club no tenga jugadores o cuerpo técnico con contrato”.

El entrenador que llevó a Defensores de Pronunciamiento desde la Liga Departamental de Colón al Torneo Federal A recalcó que mantiene un diálogo fluido con la dirigencia. “Tenemos un contacto normal en donde este tiempo que llevamos de cuarentena prima más las dudas que las certezas porque nadie tiene claro nada. En estos días se comenzó hablar sobre esa posibilidad latente o más concreta de un regreso a los entrenamientos, pero mientras no haya nada concreto son muchas las dudas y es difícil proyectar cuando no tenés horizontes claros. Y en este momento no los tiene el club porque el fútbol no lo tiene. Por eso es lógico que la situación del club sea la actual”, interpretó.

Continuando con la misma línea, Orcellet indicó que el contacto con los futbolistas es permanente, más allá que no tiene un compromiso laboral con el club. “El plantel recibe a diario de parte del profe y algunas cosas desde la parte técnica y cuestiones táctica de nuestra parte, pero más que nada por una cuestión humana. No tenemos la obligación de hacerlo ni el jugador tiene la obligación de realizar ese trabajo. En un momento de tanta incertidumbre me parece que tener cerca al jugador y al menos podes estar desde el aspecto entrenamiento hace que la incertidumbre pese un poco menos. No es un momento sencillo para nadie y es la única forma que tenemos de estar cerca del jugador y aportar desde lo humano un momento de cercanía”, explicó.

La llave frente a River

Al momento de describir la trascendencia del juego ante River, mencionó: “Generó muchísimas expectativa porque es el partido más trascendental de la historia del club y hasta no sabés si quizás a futuro en la institución tenga otra posibilidad. Es un partido que generaba mucho para el jugador, para la institución, para el pueblo mismo, para los alrededores. El Depro hasta principios de 2003, 2004 jugaba ligas rurales. De pronto pasó a encontrarse con la posibilidad de enfrentar al River campeón de todos en los últimos años obviamente que generaba una expectativa y una trascendencia tremenda. El jugador, como el dirigente, ha sido parte importante de eso”.

Y cerró: “Aquellos jugadores que vienen de un proceso de años junto con nosotros también son parte de esto. Por eso es importante estar cerca del jugador y es lo que hemos intentado hacer”.

Relacionado