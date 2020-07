Integrantes de la comisión directiva del Sindicato de la Alimentación, despedidos el pasado lunes en la Planta La China de Concepción del Uruguay, iniciaron las acciones legales correspondientes y esperan una instancia de negociación.

El secretario de Turismo y Deportes del gremio, Cristian Legunda, adelantó que «si no se puede negociar la reincorporación, lunes o martes estaremos parando la planta».

Los despidos se produjeron tras una medida de fuerza nacional en el marco de las negociaciones paritarias. «No se hizo nunca un paro, sino que se hizo un trabajo a desgano. Fue una medida nacional», contó Legunda, uno de los cinco despedidos, junto al secretario general Fabián Jurado, el adjunto Alfredo Gallego, Claudio Pérez y Matías González.

Los afectados ya iniciaron las acciones legales correspondientes. Entienden, por un lado, que «está vigente el DNU del gobierno nacional que impide el despido durante la pandemia», pero además que cuentan con la tutela sindical. En este último caso, el empleador para despedirlo, sancionarlo o modificarle las condiciones de trabajo debe hacer un procedimiento previo que se denomina «proceso de exclusión de tutela».

«En la carta documento nos dicen que una de las causas fue por no higienizarnos las manos cuando entramos el día lunes, por el Covid. Y otra porque tenemos gente del Sindicato que no está trabajando y no tiene tarjeta para entrar y algunos compañeros nos ficharon para que pudiéramos entrar y por ese motivo echaron algunos», explicó el dirigente a esta Agencia, pero aclaró: «Todos sabemos que antes de llegar al despido tienen que hacer otras cosas, como llamadas de atención, suspensión, que no se puede hacer porque uno tiene fueros».

De todos modos Legunda aseguró a APF que «Tres Arroyos ha hecho esto antes. Hace y después ve si se tiene que comer un juicio, no le importa. Siempre hizo lo que quiso».

Los despedidos esperan que se abra alguna instancia de negociación con la empresa durante el fin de semana para lograr la reincorporación. También mantuvieron conversaciones con el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. «Si no tenemos noticIas para el lunes a la tarde o martes estaríamos parando la planta», sostuvo.