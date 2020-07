Adelantaron que van a estar realizando nuevas manifestaciones.

En la mañana de ayer la Comisión Directiva Departamental de Agmer por la Fuentealba llevaron a cabo una concentración frente al Centro Cívico, con la concurrencia de docentes y estatales, conservando las medidas sanitarias. “En línea con el ajuste nacional contra los trabajadores, el gobernador Bordet también aprovecha la cuarentena, para avanzar junto a los legisladores avanzan sobre nuestra Ley Jubilatoria con una reforma que significa un robo a los salarios de activos y jubilados, modificando de hecho el 82% móvil”, fue lo que manifestaron durante su discurso.

A través de un comunicado, manifestaron que salieron a la calle para expresar su rotundo “no a la ley de emergencia para que los trabajadores no paguemos una crisis que no generamos”. Desde el sindicato le solicitaron a las autoridades la reapertura de las paritarias; que se apruebe el impuesto a las grandes fortunas; el no al pago de la deuda y que a la crisis la paguen los “capitalistas”. (La calle)