El bioquímico Manuel Arca, adelantó que Concepción del Uruguay estará realizando pruebas de Coronavirus.

El profesional Manuel Arca indicó que hace quince días se comunicaron desde la Dirección de Epidemiología de la provincia para que activen el laboratorio en nuestra ciudad para determinar por PCR casos positivos de Coronavirus: “Nosotros en marzo ya nos habíamos puesto a disposición del ministerio de salud de la provincia, habíamos hecho un proyecto entre el INTI, INTA y el hospital Urquiza para poder realizar en Concepción del Uruguay la detección de Coronavirus por PCR que es el método estándar que se utiliza a nivel nacional para detectar el genoma de este nuevo coronavirus. Llegó el momento de ponernos en acción, hace alrededor de 15 días que se pusieron en contacto desde la dirección de epidemiología de la provincia para que activemos nuestro proyecto y podamos llevar a cabo la determinación acá en el INTA de la ciudad”.

Proyecto validado

Asimismo, precisó en declaraciones a LT11 que hace una semana el Instituto Malbrán validó todo el proyecto, y proporcionó una parte valiosa de los reactivos. Destacó que todavía resta que el Ministerio de Salud de la Provincia provea los reactivos que faltan. Arca destacó que realizarán los procesamientos de pruebas y deberán cotejar los resultados con el laboratorio de Paraná, hasta que los habiliten.

El laboratorio de Virología del INTA Concepción del Uruguay abarcará las muestras de la costa del Uruguay: “Para no generar expectativa no es que se va a adelantar tanto en tiempo, porque Paraná está entregando los resultados en el día o como muy tarde al otro día sino que vamos a desagotar un poco, nos pidieron ayuda para poder abarcar no solo el Departamento Uruguay, sino que también Colón, Rosario del Tala, Gualeguaychú, Islas e Gualeguay”.

Además informarán los casos positivos en esta zona. Mientras que el INTI puso a disposición un termociclador para hacer las PCR. El recurso humano serán del INTI, INTA y del hospital Justo José de Urquiza y subrayó que “si bien se van a incluir en el reporte epidemiológico de la provincia, podríamos tener un poco de autonomía si podemos manejar bien los casos y manejar bien la unidad epidemiológica a nivel local”.

La Calle