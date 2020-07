“Los operarios manifestaron ser miembros de la conducción del STIA” dijeron desde la firma. Desde la empresa avícola se manifestaron sobre la dura medida adoptada con los empleados.

La planta La China de Granja Tres Arroyos atraviesa una situación conflictiva en la que intervienen trabajadores que manifiestan ser de la actual conducción del gremio de la Alimentación que, como se sabe, mantienen un conflicto en la Justicia, que anuló las últimas elecciones por irregularidades.

Según publica La Calle, son varias las cuestiones que integran el escenario del conflicto, que amenaza interrumpir la labor industrial de una planta a la cual los decretos del gobierno nacional consideran esencial.

Allí se desempeñan más de un millar de trabajadores, en su mayoría agremiados en el Sindicato de la Alimentación, perteneciente a una Federación que acaba de cerrar la negociación paritaria con el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), representante del sector empresario.

La postura empresaria

La Calle consultó a fuentes de la empresa sobre los motivos que determinaron los despidos.

En primer lugar expresaron que “la actividad ha sido considerada esencial, puesto que es una industria productora de alimentos”.

Por otro lado manifestaron que “no se puede permitir que se comprometa la seguridad de los trabajadores, ni la ocupación ilegal de la planta” y que “se dio intervención a la justicia penal, federal y laboral”.

La empresa como consecuencia de los hechos “procedió a despedir con causa a cinco trabajadores que manifestaban ser miembros de la conducción gremial, pero que carecen de esa representación porque la justicia anuló el resultado del último acto electoral en el gremio en noviembre de 2018”, indicaron.

Granja Tres Arroyos faena en dos plantas frigoríficas de la ciudad. Una de ellas La China, donde se produjo el conflicto y que tiene una historia ya conocida en esta materia. La otra Súper SA, donde la situación es totalmente diferente.

La palabra de los trabajadores

Fabián Jurado es el actual secretario general del Sindicato de la Alimentación. Consultado por La Calle indicó que “nuestra paritaria inicia en el mes de abril y no había avances de la cámara empresarial. En el transcurso de las negociaciones se declaró la conciliación obligatoria por 20 días y la Federación de la Alimentación nos bajó línea a todas las plantas a seguir las medidas de lucha. Por ese motivo el lunes de la semana pasada comenzamos con trabajo a desgano, en función de lo sucedido en el marco de una video llamada donde nos comunicamos con nuestra organización superior”.

“Ingresamos a la planta pero quedándonos afuera de lo que es la faena y dando indicaciones a los delegados para que lleven adelante la medida. Por eso la decisión de la empresa nos llamó la atención, ya que no había ningún reclamo interno. Entendemos que nos quieren disolver como lo hicieron en 2011”, dijo el gremialista. “El martes 30 de junio se produce la firma del acuerdo paritario y, pese a que no estábamos de acuerdo, acatamos la decisión. Por ese motivo fui hasta la planta a notificar a mis compañeros de la medida y fui abordado por la policía que me acompañó custodiado hasta la central. Ayer (por el lunes) nos llegaron los cinco despidos, que coincidentemente son todos de la Comisión Directiva”.

La elección en la Justicia

“Las denuncias que existen sobre el acto electoral, una local y otra provincial, en los dos ámbitos se declararon incompetentes, razón por la cual terminaron en el Ministerio de Trabajo dela Nación. Por ese motivo, cuando nos preguntan por la situación de acefalía de nuestro gremio, respondemos que no es posible trabajar si no tenemos firma”.

“El trato con nosotros es diferente”

“La empresa no tomó la misma medida en su planta de Capitán Sarmiento, donde se interrumpió el acceso de camiones y los días no fueron descontados. En La China fueron descontadas 5 horas porque trabajamos a desgano. No hemos podido hablar con los directivos porque se hicieron los enojados desde 2016, pese a que hoy estamos produciendo lo mismo con 300 personas menos”.

Los plazos legales se alargarán seguramente ahora en virtud del inicio de la feria judicial. Por ese motivo es probable que no haya novedades hasta los primeros días de agosto.

La Calle