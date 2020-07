Este jueves empresarios y trabajadores reclamaron en cada uno de sus locales por una Ley de Emergencia para el sector en crisis por la cuarentena del Covid-19.

Con globos negros, camas, sillas, mesas, vajillas y carteles alusivos hoteleros y gastronómicos de Paraná se manifestaron frente a sus comercios para reclamar una Ley de Emergencia para el sector, acuciado por la falta de ingresos y la inactividad a raíz del cierre obligatorio de locales en medio de la pandemia del coronavirus.

Entregaron panfletos explicativos sobre su situación actual y su solicitud al Gobierno: «El Estado nos dijo: no habrán más, pero nadie nos dijo: no paguen más los impuestos. Tenemos las boletas de tasas y servicios amontonadas porque prorrogaron los plazos, Necesitamos ayuda el Gobierno y la #LeydeemergenciaYA

Nuestra actividad será una de las últimas en abrir. Si no tenemos ningún respaldo no vamos a poder sostenernos ni un solo mes más. Hoy somos miles de restaurantes que ya no aguantamos la situación después de más de 10 días sin actividad estamos quebrados, necesitamos que el Gobierno ordene la Ley de Emergencia para la hotelería y gastronomía que fije:

*Flexibilización y entrega inmediata de la ATP

*Exención fiscal y tasas municipales

*Prórroga de alquileres

*Créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo», indica el afiche.

