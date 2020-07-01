Falleció en ciudad el día 30 de Junio de 2020.
Su esposo: LUCIO EDGARDO ORLANDO UNGEFUG.- Sus hijos: EDGARDO MATÍAS, CAMILA, LUCIANO IVÁN, NICOLÁS Y RUTH.- Sus nietos: LAUTARO Y ALEJO.- Sus hermanos: TERESA, LORENZO, ELBA, JUAN CARLOS, HORACIO, JORGE, ROSITA, TERESA Y BICHO.- Sus sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos serán cremados en el día de hoy a las 11,30 horas-.
(NO SE EFECTUÓ VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA).- “ATENCIÓN QUE AGRADECEN” – “ROGAMOS UNA ORACIÓN POR SU ALMA” – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ENTRE RÍOS 01 de JULIO DE 2020.- Casa de duelo: POSADAS 887.
Servicio: PREVISIÓN CASA CEVEY SRL – Ing. HENRY 596.