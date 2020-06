El jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, destacó el trabajo que la fuerza realiza en los controles por la pandemia, pero advirtió la necesidad de que la ciudadanía colabore y cumpla con las medidas impuestas por la cuarentena.

El titular de la policía provincial dijo que la fuerza viene trabajando desde los primeros días de marzo debido a la pandemia, tanto en los puestos limítrofes de la provincia, que son siete, como en las rutas y en los accesos de cada ciudad.

Luego indicó a que raíz de los casos registrados en los últimos días “hemos redoblado los esfuerzos y continuamos trabajando con más énfasis junto al personal de Salud”. Pero advirtió: “Así tengamos la cantidad de controles que tengamos y el personal trabajando en sus distintas áreas, muchas veces es imposible impedir que esto avance si no hay una conciencia y una ayuda de cada uno de los entrerrianos. Me refiero, como dice el gobernador, a tratar de evitar lo que no está permitido como las reuniones sociales”.

Tras ello, Maslein hizo “un reconocimiento y un elogio a todos nuestros policías que están trabajando las 24 horas para hacer su aporte en esta batalla contra este flagelo que afecta a los entrerrianos y a los argentinos”.

Por último, y al ser consultado por el comportamiento de las personas ante los controles y si cuentan con la documentación para circular, Maslein expresó: “Cumplen con la documentación para circular y en este sentido tenemos una buena relación con quien circula, que lo hace provisto de los permisos correspondientes, ya sea si provienen de otra provincia o también con los permisos provinciales correspondientes”.