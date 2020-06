Para este sábado el SMN pronostica cielo está parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde con temperaturas de entre 2º C y 16º.

Las bajas temperaturas llegaron a todo el territorio nacional y continuará en el inicio de la semana entrante. En la zona central del país y Cuyo las temperaturas mínimas oscilaron entre los -5° C y 6° C, con máximas entre los 8°C y 15° C.

Para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional pronostica cielo está parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde con temperaturas de entre 2º C y 16º C.

El domingo se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y temperaturas que irán desde los 3º C a los 14º C.

El lunes iniciará con cielo nublado y se esperan chaparrones para la tarde con temperaturas de entre 5º C y 15º C.

Para el martes se prevé que se sucedan chaparrones y lloviznas por la mañana y tarde, con temperaturas de entre 8º C y 12º C

En tanto el miércoles el cielo se presentará nublado y mayormente nublado, aunque las lluvias persistirán en la costa del río Uruguay.

El jueves el cielo estará algo nublado a nublado con temperaturas de entre 6º C y 15º C.

Para el viernes el cielo estará algo nublado por la mañana y parcialmente nublado, por la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 1º C y 16º C.

