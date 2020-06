La Anses resolvió ayer que no pagará los montos retroactivos de las pensiones vitalicias por ex presidente y ex vicepresidente. Hoy quienes tienen un reclamo pendiente por haberes adeudados son tres exmandatarios: Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Amado Boudou.

Los tres, en cambio, sí percibirán sus haberes, mes a mes, partir de agosto. Quiere decir que, en el caso del pleito de Boudou, la Anses resolvió que le corresponde percibir el beneficio. El ex vicepresidente mantenía un reclamo en la Cámara de la Seguridad Social luego de que dos organismos durante la gestión Macri se pronunciaran por denegarle la pensión debido a su condena en el caso Ciccone.

Así lo resolvió el organismo previsional al argumentar que la crisis por el coronavirus obliga a “un esfuerzo mancomunado de la totalidad de los sectores sociales en relación con aquellos de menores ingresos”, y que resulta prudente suspender mientras dure la emergencia sanitaria los haberes retroactivos de la ley 24.018, que es la que fija las pensiones para ex mandatarios, publicó el diario La Nación.

“La sociedad en su conjunto está realizando un gran esfuerzo para mitigar los impactos sobre las cuentas públicas”, manifestó la Anses, ahora conducida por Fernanda Raverta. La resolución agregó: “Teniendo en cuenta el carácter especial de la asignación mensual se estima necesario realizar un análisis sobre la modalidad de pago de los haberes retroactivos que corresponde abonar en la primera liquidación que se efectúe a los titulares solicitantes de dicha prestación”.

Actualmente, quienes hicieron el trámite para cobrar su pensión y están en una posición de cobrar montos adeudados son Macri y Michetti, además de Boudou que le reclama al Estado unos 17.100.000 pesos, luego de que el anterior gobierno le suspendiera ese beneficio tras ser condenado en el caso Ciccone.

La Anses pagará las pensiones vitalicias que corresponden al mes de agosto. Lo que deja en suspenso son solo los montos retroactivos. Todos los ex presidentes perciben pensiones equivalentes al 100 por ciento de un sueldo de la Corte Suprema, mientras que los ex vicepresidentes perciben el 75 por ciento de ese sueldo.

Como la ANSES, entonces a cargo de Emilio Basabilvaso, no se pronunciaba en el expediente, el asunto llegó a la Cámara de la Seguridad Social, y en junio de 2018, la jueza de ese tribunal Ana María Rojas resolvió un amparo por mora y le ordenó al organismo que resolviera el pedido de Boudou.

Amado Boudou inició el trámite para cobrar la pensión vitalicia cuando se retiró de su cargo, pero la ANSES no trató el reclamo porque el exvicepresidente era investigado por el Caso Ciccone.

En el marco del expediente administrativo intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA), entonces a cargo de Laura Alonso, y la Procuración del Tesoro, con Bernardo Saravia Frías como titular. La OA se pronunció, en julio de 2018, en contra del reclamo de Boudou, y la PNT adhirió.

En dirección opuesta a lo dictaminado por la Procuración del Tesoro en 2018, hace dos meses Carlos Zannini consideró que Boudou debía cobrar la pensión vitalicia y sus retroactivos, y que la resolución de la OA en ese expediente era de una “nulidad absoluta”. Zannini señaló en el dictamen que el único motivo que impediría a Boudou cobrar la pensión vitalicia hubiera sido una remoción de su cargo por la vía del juicio político.

El abogado de Boudou en este reclamo, Miguel Fernández Pastor, objetó la competencia de la OA para dictaminar en este caso, y fuentes del entorno de Boudou plantearon que, además, la OA era querellante en el caso Ciccone.

La Ley 24.018 de 1991 indica que “para el presidente tal asignación será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los Jueces de la Corte Suprema y para el vicepresidente las tres cuartas partes de dicha suma”, publicó el diario La Nación.

Y agrega: “Si se produjera el fallecimiento, el derecho acordado o a acordarse al titular se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho años de edad”.

Cristina Kirchner también tiene un reclamo en la Justicia por el pago de las pensiones. Tal como informó La Cornisa, la vicepresidenta cobra su sueldo por sus funciones actuales y la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner. La funcionaria hizo un planteo ante la Justicia para cobrar, además, la pensión vitalicia que, según ella, le correspondería como expresidenta durante dos períodos.