-Si yo soy asintomático, pero me hacen el hisopado, ¿puede dar positivo por más que yo sea asintomático?

-Puede dar positivo pero no contagias. El asintomático no lo conocemos… Aparentemente el asintomático no contagia.

La aseveración corresponde a la doctora Fernanda Lalosa, directora del Hospital Santa Rosa, de Chajarí, durante una entrevista con FM Radio Show. La funcionaria habló de modo detallado de cómo se lleva adelante la atención de personas que dieron positivo en uno de los departamentos c on mayor número de casos, Chajarí, concentrados en una pequeña población, Santa Ana.

La charla siguió sobre la forma en que asisten a las personas aisladas y a los internados, quién paga su alojamiento en el complejo termal de Federación y de qué modo se coordinó con los intendentes para que sean los Estados municipales los que asuman el suministro del alimento a las familias que están aisladas.

Desde la radio le leyeron un mensaje a Lalosa, con las dudas que generó entre los oyentes respecto a que, según su versión, los asintomáticos no contagian coronavirus.

-¿Asintomáticos? No, los asintomáticos no contagian -reforzó Lalosa-. Tampoco estamos para discutir. Nosotros nos guiamos por los protocolos. Lo último de la Organización Mundial de la Salud, lo último que está saliendo: esto es muy dinámico, y hay muchas interpretaciones. Yo me voy a guiar por lo que estoy recibiendo, que es el protocolo del Ministerio de Salud. No estoy para discutir porque no soy epidemióloga.

En realidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) rectificó esa aseveración.

Este jueves, el Hospital Santa Rosa reportó que se han tomado 22 muestras (hisopados) a pacientes con sintomatología asociada a coronavirus: 16 muestras corresponden a pacientes de Santa Ana con contacto estrecho de un caso positivo; 2 muestras a pacientes de Villa del Rosario: uno por contacto estrecho de un caso positivo de Santa Ana y uno sin nexo epidemiológico comprobable; 2 muestras a pacientes de Chajarí sin nexo epidemiológico comprobable; 1 re-hisopado a paciente de Chajarí con contacto estrecho de caso positivo de Santa Ana; 1 muestra a paciente de Chajarí con contacto estrecho de caso positivo de Chajarí.

De momento, se encuentran en seguimiento 30 personas que estuvieron en zona de circulación del virus. Y fueron dadas de alta 264 personas que ya cumplieron con el aislamiento.

En el departamento Federación hay 32 casos positivos: 4 en Chajarí, 3 en Villa del Rosario y 25 en Santa Ana.

Crédito: Entre Ríos Ahora