El dueño de la empresa, Domingo Lopardo indicó que se efectuó el pago luego de negociaciones con el sindicato de la carne.

Destacó que los trabajadores solicitaban el pago de la quincena que estuvieron parados por la cuarentena obligatoria que se estableció en San Justo. Destacó que el mismo se pudo llevar a cabo por el aporte del gobierno nacional. Lopardo aseguró que esto no habría sido posible sin este aporte, ya que la empresa no trabajo por 14 días.

Por otro lado, propios empleados del frigorífico manifestaron a Génesis24 que esto no fue tan así, ya que solo se habría saldado lo pendiente a empleados que están en blanco, no así con aquellos -mayoría- que aún siguen trabajando bajo la denominada condición de «en negro«, a quienes solo se les abonó «uno o dos días» de las jornadas no trabajadas, las cuales, mediante decreto nacional, se está obligado a pagar, según nos manifestaron.

Respecto del empleado que estuviera afectado por Covid-19, el empresario indicó que todavía no ha vuelto a su puesto en el frigorífico. Destacó que están a la espera de la autorización por parte de las autoridades sanitarias. Aseguró que este empleado, al igual que el resto de los trabajadores aislados, sigue percibiendo sus haberes.

Crédito: LT11 – Génesis24