Después de haber superado el centenar de días sin competencia y observando el crecimiento exponencial de víctimas y contagios de Coronavirus en el AMBA, el regreso del fútbol profesional en la Argentina no está a la vuelta de la esquina.

La semana pasada el Presidente de AFA, Claudio Tapia, fue categórico al referirse al respecto cuando expresó públicamente que el regreso se dará cuando todo el país de encuentre en Fase 4.

Mientras tanto quienes más sufren esta etapa de inactividad son los clubes y los futbolistas de las categorías de ascenso, teniendo en cuenta que las recaudaciones y los sponsors son sus principales sostenes económicos.

Entre ellos está Defensores de Pronunciamiento, quien antes de la interrupción del fútbol se ubicaba sexto y en zona de clasificación al Hexagonal Final de la Zona Norte del Torneo Federal A. Y por si fuera poco, tenía programado el partido de 32° de final de Copa Argentina frente a River Plate en Salta.

“Nuestra realidad es la misma que la de todos, esperando que vuelva el fútbol. El cuerpo técnico nunca dejó de enviarnos trabajos y estamos tratando de mantener lo físico, aunque nada es igual si no se trabaja en conjunto”, expresó Patricio Iván Valente, capitán del conjunto que representa a la Liga Departamental de Colón, en diálogo con Deportes 12, de Radio 12 de Colón (FM 89,1- radiodoce.com).

Claro que más allá de la parte física y futbolística, que se verán afectadas a la hora de regresar a las canchas, está el aspecto económico y la situación contractual de los jugadores, teniendo en cuenta que el 30 de junio se vencen cientos de contratos en el fútbol argentino.

“En DEPRO se vencen todos los contratos. En mi caso la intención de la dirigencia es que continúe, pero para eso necesita saber de manera urgente si habrá competencia de acá a diciembre. De lo contrario sería generar deuda”, confesó el zaguero central de 34 años oriundo de Concepción del Uruguay, que como la mayoría tiene al fútbol como su único ingreso.

En este sentido subrayó: “El que tiene algo paralelo al fútbol en estos momentos le está ayudando un montón. A los que no, se nos dificulta y por más que busquemos, está muy difícil conseguir algo por la situación económica del país”.

Vale destacar que hace un par de semanas AFA y Agremiados acordaron ayudar a los futbolistas que se queden sin club después del 30 de junio. Sobre ésta iniciativa, “Pato” opinó: “Se están comportando muy bien con nosotros. Sé que a los jugadores no se renueven y queden libres, se le dará un sueldo básico hasta diciembre y la mutual también”.

Otro de los temas en cuestión con la problemática que la pandemia le generó al calendario futbolístico es que la definición de los campeonatos será en la cancha y, después de los vencimientos de contratos, los planteles fluctuarán bastante. “Daría tristeza si los que hicimos el esfuerzo de clasificar no podamos jugar contra River por Copa Argentina, lo mismo la fase final del Federal A”, admitió Valente, y anheló: “Ojalá continuemos todos del actual plantel”.

Volviendo a lo rutinario de entrenarse en tiempos de pandemia, quien fue parte del plantel que ascendió al Federal A en 2015 contó: “Es complicado, uno lo hace porque quiere el deporte y piensa en lo que viene. Tenés que estar muy fuerte de la cabeza porque ya van 100 días y no hay decisiones. Acá en Uruguay habilitaron las salidas recreativas y respetando las medidas sanitarias salimos a correr con dos o tres amigos. Pero sin gimnasio, que para el jugador es vital, se complica mantener lo físico”.

Entrando en lo estrictamente futbolístico, Valente repasó lo acontecido en la temporada 2019/2020 hasta antes de la irrupción del Coronavirus en el país: “Tuvimos regularidad y llegábamos con mucha confianza a la parte final del torneo y al partido con River”.

Por último, el ex Gimnasia de Concepción, Textil Mandiyú y Chaco For Ever, repasó las últimas campañas y celebró el crecimiento de la institución en la categoría: “Los primeros años en el Federal A nos costaron mucho y peleamos por no descender hasta los últimos partidos. Siempre tiramos todos para el mismo lado y superamos las adversidades. Pero a medida que pasaron los años el cuerpo técnico fue trayendo jugadores que encajaron perfecto en el plantel y empezamos a apuntar a estar más arriba”.

Fuente: Radio 12 – El Entre Ríos