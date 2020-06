«Estoy muy feliz de haber llegado a esta edad por lo que desde la medianoche que esperé el día celebrando con champagne», aseguró Elvira en la previa al festejo, el que será limitado debido a la cuarentena.

«Estoy muy feliz de haber llegado a esta edad por lo que desde la medianoche que esperé el día celebrando con champagne» declaró en Radio Máxima, Elvira Indarte de Irigoitía durante el festejo por haber llegado a los 105 años.

«No están todos mis hijos por este problema del virus pero los pocos que somos vamos a festejar al mediodía», comentó.

«El secreto para vivir tantos años, es por el amor que recibo de toda mi familia y por Dios, que me dan fuerzas para seguir viviendo. Hay que ser optimista, tener fe, y recibir y entregar mucho amor para poder atravesar la vida durante tantos años como yo lo he vivido», contó en relación a su longevidad.

«Soy una agradecida a la vida, tuve una hermosa familia por lo que no me puedo quejar, más allá de perder personas muy queridas, he atravesado mi vida con mucha felicidad, siendo optimista y alegre», manifestó Elvira.

Elvira contó que tuvo cinco hijos, uno fallecido y tres de ellos que viven en otras provincias. «Son muchos los nietos y bisnietos, además de tres tataranietos, con siete médicos en la familia», remarcó orgullosa.

Por último dejo un mensaje de concientización frente a la situación de la pandemia que se vive: «Hay que cuidarse porque no se puede poner en riesgo la vida. Hay que tener paciencia porque esto va a pasar. Ya habrá tiempo para reunirnos y celebrar», expresó la hermosa mujer al cumplir los 105 años.

