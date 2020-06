Juan Carlos Lucio Godoy consideró que la expropiación de Vicentín «genera una grieta política y económica nuevamente”.

El ex intendente de Concepción del Uruguay y ex diputado nacional, Juan Carlos Lucio Godoy, analizó el proyecto presidencial para intervenir y expropiar la empresa Vicentín. En otro orden, en relación con la pandemia se definió como “anticuarentena”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), se manifestó “preocupado” por la situación de Vicentin y consideró que “no debe haber ninguna persona feliz en Argentina”.

“Desde el punto de vista de los empresarios y de la actividad económica de la Argentina esto no causa felicidad sino que causa preocupación, con lo cual el impacto fue muy grande, y con el pasar de los días se va entrando en un estado de confusión sobre lo que puede pasar. Esto genera una grieta política y económica nuevamente”, analizó.

Mencionó además que “se die que una de las cuestiones que disparó este planteo de expropiación fue la posibilidad de que José Luis Manzano apareciera con un grupo extranjero” y ante ello se preguntó “¿de qué orden es esta cuestión, es una cuestión de tipo política o de internas políticas?”.

En ese marco, coincidió con un planteo que realizó el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Roberto Lavagna, y señaló que “(Matías) Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, planteó que para el banco ya es una cuestión de pérdida, y la diputada (Fernanda) Vallejos planteó que el Estado debe tener participación en las empresas”. Ejemplificó que “en Alemania el Estado plantea rescate de empresas pero con ciertas condiciones”.

Ante ello, indicó: “Estoy de acuerdo que con el dinero que tiene puesto el Estado argentino en Vicentin, se debería transformar en acciones; es nada más que un asiento contable: ese pasivo que tiene Vicentín debería transformarse en acciones; y para el banco deja de ser una pérdida y se transforma en un activo, que en la medida en que le saca ese peso de deuda, valoriza a la empresa y la da un desahogo financiero”.

“Allí participa el Estado, y corresponde que participe porque es plata de los argentinos, y ese Banco Nación ha dejado de prestar a las empresas argentinas porque tiene puesto en Vicentín. En consecuencia, hay que controlar lo de Vicentín pero no expropiando porque es una cosa de no terminar nunca ya que entraría en un conflicto jurídico dado que también hay bancos extranjeros que van a pretender lo mismo y esto va a estallar”, explicó.

Agregó que “la propuesta de Lavagna se llama acción de oro, porque siendo un accionista con el poder del Estado es tener una acción de oro que le permite frenar decisiones que vayan en contra de los intereses nacionales o del Estado. Es estar adentro de la empresa y que la empresa continúe, y se cumplen todos los requisitos: no se conflictúa el país, hay una participación del Estado, no se eroga plata y no se entra en algo que no entiende qué es, a tal punto que no hay un proyecto de ley serio del Ejecutivo para llevarlo adelante”.

Opinó que “hay un sentido de confusión muy grande porque así como están las cosas no cabe la expropiación” y sostuvo que “para salir de ese marasmo, lo más adecuado es que lo hagan por el mecanismo de la participación accionaria”.

Refirió que “hay que revisar conceptos que están aplicándose en el mundo, y también aparece el salvataje como otra alternativa”. “Si el mundo desarrollado y capitalista toma estas medidas, por qué no hacerlo en Argentina”, planteó Godoy.

Sostuvo que el anuncio presidencial “fue un apresuramiento porque también aparecen un montón de bancos extranjeros que son acreedores y desde ese punto de vista tiene cierta lógica el planteo presidencial para evitar una extranjerización”.

Asimismo, dijo que “un tema importante es analizar si hay vaciamiento o no, pero eso se verá en el concurso porque es un proceso judicial. El hecho de que se hayan presentado con todos los papeles y hayan remitido documentación a Nueva York, es porque teóricamente están mostrando la verdad y serán juzgado por buen o mal manejo”.

Analizó que “el otro tema es respecto de las cooperativas que sin dudas deben tener una participación, y si se logra que el Banco Nación y los productores con un modelo cooperativo tengan participación, una empresa mixta sería muy válida y muy útil para la Argentina para ir buscando modelos colaborativos porque el modelo capitalista extremo no va más tampoco”.

“La crisis de Vicentín es la crisis de un sistema capitalista en el mundo, que está flaqueando. No sería defensor a ultranza del capitalismo sino que defendería un programa económico asociativo, sinérgico, colaborativo con distintas fuerzas productivas, y una de ellas es el cooperativismo”, reflexionó.

Pandemia: “Soy anticuarentena”

En otro orden de temas, consultado respecto del manejo de la pandemia en la provincia, Godoy se definió como “anticuarentena”. “No me gusta la cuarentena y soy defensor de lo que hizo Uruguay, que ha sido uno de los mejores países del mundo en el manejo de la pandemia”, explicitó.

“No tiene sentido el enclaustramiento y la pérdida económica que están pasando países como Argentina, con un encierro tan tremendo cuando se sabe que esto no va a parar el coronavirus. Pretender ganarle con el cierre económico no va a ser posible”, sentenció.

De todos modos, valoró que “Entre Ríos estuvo muchísimo mejor que la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, en eso ha sido prudente el gobernador (Gustavo Bordet), ha ido abriendo como corresponde, de a poco, y creo que debería avanzar un poco más todavía”. “El camino que iba siguiendo el gobernador era el correcto y le pediría que siguiera abriendo más”, concluyó. (Análisis)