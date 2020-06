Se trata de la aplicación anunciada por el Presidente para monitorear la salud de los ciudadanos. Expertos informáticos ponen en duda el destino de los datos y la injerencia sobre la privacidad.

La obligación de activar la app CuidAR para los trabajadores de actividades esenciales desató discusiones sobre la privacidad y el destino de los datos solicitados. Se trata de una aplicación que monitorea el estado de salud de los ciudadanos, cuya obligatoriedad –en AMBA- fue notificada por el presidente Alberto Fernández, en el marco de los anuncios de la nueva fase de la cuarentena por Covid-19. “Es inaceptable que un presidente decida unilateralmente que todos, o un grupo de ciudadanos, tengan que instalarse una app en su celular”, aseguró a Cadena 3 Javier Smaldone, experto informático.

“Además, esto se agrava porque no es un aplicación pública, no está explicitado su código fuente. No obstante, los informáticos la hemos analizado y hemos encontrado que sirve para rastrear la ubicación física de las personas”, advirtió.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció mediante una resolución administrativa que los datos sanitarios (provistos por cada usuario) podrían ser compartidos por los organismos del Estado.

“Esto incluye hasta YPF”, criticó Smaldone. Y continuó: “Hay una diferencia entre tener la opción de hacerlo y tener la obligación de hacerlo”.

En la Histórica

La Municipalidad de Concepción del Uruguay estableció por decreto 26.358 que todas las personas que se movilicen hacia o desde zonas definidas con transmisión local deberán instalar en su móvil de telefonía celular la aplicación Cuidar -cuidar covid-19 Argentina, disponibles para sistema iOS y Android, en forma obligatoria. Ante las diversas disposiciones nacionales y provinciales, la ciudad ha venido adoptando las medidas pertinentes a los efectos de apoyar el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y extremar todos los recaudos a los fines de evitar la propagación del virus covid-19.

El actual panorama de salubridad pública en general y la eventual flexibilización del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” resulta imperante adoptar las medidas preventivas para evitar el contagio y transmisión del virus covid-19, siendo necesario continuar con las medidas para mantener el estado actual imperante, debido a que se está restableciendo paulatinamente la circulación de personas en la calle. Así también dispone que deberán permanecer aislados y en cuarentena por el término de 14 días las personas que, teniendo residencia en la jurisdicción de Concepción del Uruguay, tengan un historial de viaje o residencia en zonas de riesgo epidemiológico de transmisión local, ya sea comunitario o por conglomerados covid-19 en Argentina, o que hayan estado en contacto con casos confirmados de covid-19; o que tengan un historial de viaje fuera del país dentro de los 14 días anteriores al regreso a esta ciudad.

Las zonas definidas con transmisión local, ya sea comunitario o por conglomerados covid-19 en Argentina, son aquéllas que informe oficialmente el Poder Ejecutivo Nacional en el sitio www.argentina.gob.ar o mediante comunicación oficial del Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud de Entre Ríos y/o el Comité de Emergncia Sanitaria.

La disposición

El decreto establece que todas las personas que se trasladen hacia zonas definidas con transmisión local, ya sea comunitario o por conglomerados covid-19, deberán a las fuerzas de seguridad pertinentes. En idéntica forma, las personas que provengan de zonas de esta naturaleza, deberán registrar su ingreso a nuestra ciudad haciendo la pertinente declaración a la fuerza de seguridad destacada en el acceso. Asimismo todas las personas que se movilicen hacia o desde zonas definidas con transmisión local, deberán instalar en su móvil de telefonía celular la aplicación «Cuidar -cuidar covid-19 Argentina, disponibles para sistema iOS y Android, en forma obligatoria.

La fuerza de seguridad pertinente podrá requerir al ciudadano que exhiba la existencia de la aplicación en su móvil de telefonía celular.

