En medio de las felicitaciones había indicado que no tenía un trabajo fijo. Al difundirse su acción, el bombero consiguió un empleo en blanco.

El bombero voluntario de Viale, Héctor Sacca, días atrás había encontrado tirados 80 mil pesos y los devolvió.

Una persona que esta semana demostró ser muy solidario, y que encontró dinero y lo devolvió, tuvo la fortuna de ser contratado por una empresa de Paraná.

El bombero voluntario de Viale, Héctor Sacca, quién hace días atrás había encontrado tirados 80 mil pesos – que estaban en un sobre marrón- en un estacionamiento, y se los devolvió a sus dueños, tuvo este sábado una buena noticia.

No solo que fue felicitado por su acción solidaria de devolver el dinero encontrado, sino que en medio del hecho, se supo que estaba buscando trabajo. Ante esto, el propio voluntario informó que había recibido un mensaje con mucha alegría.

“Hola, quiero hacer público el agradecimiento a la empresa Ingeniero Quaranta de Paraná, que después de devolver el sobre con dinero, me llamó y me ofreció trabajo en blanco. Me siento feliz porque me llegó la bendición de Dios, lo que tanto anhelaba, el trabajo que tanto buscaba”, comentó Sacca, según reprodujo el sitio Micrófono Digital.